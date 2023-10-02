السيسي يطالب الإعلام بوجود برامج تقدم نصائح صحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التشخيص المبكر يساعد على تحديد العلاج المناسب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي برنامج إعلامي يتحدث عن عادات صحية ورياضية يساهم في دعم الصحة.

وأضاف"السيسي" خلال كلمة بإحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" اليوم الاثنين: "اللي بيتأذي بيتألم واحنا مش عايزين حد يتألم"، موضحًا أن البرامج الصحية تعطي نصائح للمواطنين، بشأن الحياة، مثلا قبل الزواج، لتجنب المشكلات الخاصة بالأمراض".

وطالب الرئيس الإعلام بوجود برامج تتحدث عن العادات الصحية والعادات الرياضية، قائلًا: "بدلا ما كل البرامج طبخ، في4 قنوات بتتكلم على المطبخ.. المطبخ.. وياريت ما حدش يزعل من كلامي".

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.