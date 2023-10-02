قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بتزوير رخص تسيير السيارات

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لتزوير اوراق و رخص تسيير السيارات الى المحاكمة الجنائية.

كانت اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة احد الاشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى محافظ مالية إلكترونية، واتخاذ مكتب طباعة كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيزه بالأدوات وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحديثة المُستخدمة في عمليات التزوير.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته (60 نموذجا لشعار الجمهورية المقلد والمنسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجاهزين للاستخدام في ختم المحررات المزورة – و500 محرر رسمي "خالية البيانات" مزورة تزويرًا كليًا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - العديد من النماذج "خالية البيانات" لتراخيص السيارات – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – الأدوات المستخدمة في اصطناع المحررات المزورة – "جهاز حاسب إلى بمشتملاته - هاتف محمول".

وبفحص الأحراز فنيًا تبين وجود محادثات ورسائل نصية وصوتية متبادلة بينه وبين عملائه تفيد نشاطه الإجرامي - برامج "الفوتوشوب" لتعديل الصور - نماذج أختام حكومية - و45 ترخيص تسيير سيارات "أوتوبيس" جميعها مملوكة لعدة بنوك ومؤسسات حكومية تم تزويرها بالكامل - وجود محادثات متبادلة بينه وبين أحد الأشخاص تفيد الاتفاق فيما بينهما على تزوير تراخيص السيارات المشار إليها).

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية الأخير، وتبين أنه صاحب مركز صيانة وتجديد السيارات -كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وقيامه باستغلال طبيعة عمله كونه صاحب مركز صيانة وتجديد سيارات ومتعاقد مع عدة بنوك ومؤسسات حكومية لإصلاح السيارات الخاصة بها والمؤمن عليها لدى عدة شركات تأمين لإصلاح وصيانة سيارات تلك الجهات المؤمن عليها.

كما انه اصطنع مستندات ورخص تسيير سارية مزورة تزويرًا كليًا بالاشتراك مع المتهم الأول، للنصب على شركات التأمين ممـا ترتب عليه استيلائه على مبلغ 1.5 مليون جنيه من أموال شركات التأمين دون وجه حق.

وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، كما عُثر بمحل عمله المشار إليه على (20 رخصة تسيير سيارات "أوتوبيس " تابعة لجهات وبنوك حكومية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول ).

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.