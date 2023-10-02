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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

توقيع بروتوكول تعاون بين "القابضة لمياه الشرب" وشركة تحصيل إلكتروني

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
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وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بروتوكول تعاون مع وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التحصيل الاكترونى، وذلك في ضوء تعزيز الشركة القابضة لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع  الالكتروني لفواتير المياه  للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تلك البروتوكولات تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنة وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصرى، بالإضافة للتطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة.

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التحصيل الالكتروني الاسكان والمرافق الدولة المصرية 2030 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العدادات مسبقة الدفع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب
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