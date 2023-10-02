بالفيديو.. مستشار وزير الزراعة: الدولة فعلت الكثير للحفاظ على الأمن الغذائي

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه فى ظل الظروف والتحديات الموجودة على مستوى العالم فإن ملف الأمن الغذائي أصبح جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والأقليمي للدول والكثير من التجمعات الإقتصادية الكبيرة.

وأضاف "فهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية مصر الأولى، اليوم الاثنين، “أن الدولة نحتت فى الصخر عشان تضيف رقعة زراعية تجاوزت 1.7 مليون فدان”، مشيرًا الى أنه لا توجد أزمات غذائية فى مصر مثل دول كثيرة وذلك لأن الدولة دفعت المليارات فى استصلاح أراضي وإقامة بنية تحتية قوية وتوسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار الـ9 سنوات الماضية".

وتابع، أن ما حدث لما يحدث فى تاريخ مصر فى الزراعة، حيث أن تلك الأراضي كانت صحراء من الآلاف السنيين، وهو ما جعل السلع متاحة للناس.

وأوضح أن كل المجهودات التى بذلتها الدولة المصرية حافظت على ملف الأمن الغذائي على قدر الإمكان، مشيرًا الى أن مشاريع الاستصلاح التى تمت تكافئ مشروعات خالدة فى ذاكرة المصريين لسنيين كثيرة مضت.