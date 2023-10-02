القبض على سائق بحوزته 10 كيلو حشيش فى القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط (سائق ، مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام – مبلغ مالى).



بمواجهتــــه إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، والمبلغ من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.