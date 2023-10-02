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الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق بحوزته 10 كيلو حشيش فى القاهرة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط (سائق ، مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام – مبلغ مالى).

بمواجهتــــه إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، والمبلغ من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية سائق استقلاله سيارة مخدر الحشيش الاتجار
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