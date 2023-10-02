الاتحاد الأوروبي يعترف بمحدودية أثر مبادرته لحماية النساء من العنف حول العالم

اعترفت دائرة برامج الإنماء البشري بمفوضية الاتحاد الأوروبي، بمحدودية الأثر الناتج عن تطبيق المبادرة الأوروبية الدولية للحد من العنف ضد النساء التي بدأ تنفيذها في العام 2017 وهو ما أوضحته دائرة التقييم والمراقبة والمحاسبة التابعة للمفوضية في تقرير لها رفعته إلى المفوض الأوروبي العام.

وذكرت دائرة برامج الإنماء البشري أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمبادرة يصل إلى 500 مليون يورو وأن التنفيذ يتم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلا أن عمليات التقييم بينت عدم استفادة النساء المستهدفات بالحماية عبر تلك المبادرة بصورة كبيرة منها فى وقف ما يتعرضن أو تعرضن بالفعل له لأعمال الانتهاك الجنسى لاسيما فى مناطق الصراعات المسلحة والاضطرابات الأهلية فى إفريقيا على وجه الخصوص وكذلك فى بلدان الكاريبي.

وقالت دائرة برامج الإنماء البشري الأوروبية، إن المبادرة سيتم مد العمل بها حتى نهاية العام الجاري مع إعداد مقترحات يتم عرضها على الاتحاد الأوروبي لتعظيم أثرها العملي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة من خلال وكالاتها المتخصصة تبلغ جملة تعهداتها التمويلية للمبادرة ما يعادل 155 مليون يورو، توازي نسبة 31% من إجمالي التمويل المرصود للمبادرة.

