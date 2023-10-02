بالفيديو.. أستاذ آثار يكشف حكاية مدينة "أبيدوس" بمحافظة سوهاج

قال الدكتور هشام أحمد، أستاذ الآثار المصرية بجامعة سوهاج، إن مدينة أبيدوس تتبع مركز البلانة وتقع على بعد 50 كيلو متر من محافظة سوهاج، على حافة الصحراء الغربية، والاسم القديم لها في النصوص المصرية القديمة هو أبيجو، وفي اليونانية القديمة كان يطلق عليها أبيدوس، وحاليًا تسمى العرابة المدفونة.

وأضاف "هشام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مصطلح العرابة يطلق على مدينة أبيدوس وهو مشتق من اللغة المصرية القديمة من كلمة "رابر" التي تعني معبد، والذي يرجع لمعبد الملك سيتي الذي كان مدفونًا تحت الرمال.

وتابع، أن مدينة أبيدوس تعتبر من أقدم المناطق الحضارية في الصعيد، وكانت مدينة أبيدوس هي العاصمة الدينية للإقليم الثامن، وأهم الآثار الموجودة في منطقة أبيدوس هي المقابر الملكية الخاصة بملوك الأسرة الأولى.