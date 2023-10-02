الأهلي يستعيد خدمات صلاح محسن بعد إصابة الخلفية

يؤدي صلاح محسن، مهاجم الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، بعد شكواه من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، والتي تعرّض لها في مباراة فريقه الودية "تراي ماتش"، والتي يخوضها اللاعبون البدلاء في أعقاب كل مباراة رسمية، من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء وليحصلوا على نفس الأحمال البدنية التي حصل عليها اللاعبون الأساسيون.

وغاب صلاح محسن عن المشاركة مع الأهلي أمام سان جورج في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، على أن يحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من الانتظام في التدريبات الجماعية، وفرص لحاقه بمباراة الإسماعيلي في الدوري، في ظل صعوبة لحاقه بمباراة الفريق الأحمر أمام انبي بنصف نهائي كأس مصر.

وفى سياق آخر، حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه من خطورة التهاون أمام انبى في المباراة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر، في ظل المفاجآت المعروفة عن لقاءات الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على تدريب لاعبيه على الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الأربعاء والأمور الخطيطة التي ينوي تنفيذها أمام انبى، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز والصعود للمباراة النهائية، في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه، لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلي العامرة بالألقاب المحلية والأفريقية.