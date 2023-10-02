وزير الداخلية يتابع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية

يتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية مع القيادات الأمنية في المحافظة عبر غرفة ادارة الازمات.

وستصدر الوزارة بعد قليل بيانا بملابسات الحادث.

كان قد نشب منذ قليل حريق هائل بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وهناك جهود مكثفة من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق الأخرى.

وتلقت الحماية المدنية إخطارا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وتم الدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده.