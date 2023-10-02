نجوم الفن في تكريمات افتتاح الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

صعد الفنان الكبير محمود حميدة نجم الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الي المسرح لتكريم نجمة الدورة ٣٩ النجمة الهام شاهين وتسليمها وشاح الدورة.

وقامت الفنانة شرين بتسليم النجم الكبير خالد زكي درع تكريمه والذي أكد على شكره وامتنانه لجمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان الأمير أباظة،والدكتور خالد عبدالجليل.ولجمهوره متمنيا أن يظل يمثل حتي اخر يوم في عمره.

أيضا قامت الفنانة الكبيرة ليلى علوي بتسليم تكريم ابن مصر الفنان اليوناني كوستاس فيرس،الذي حرص علي توجيه كلمة باللغة العربية للحضور مؤكدا " أسعد يوم في حياتي وانا اتكرم من مصر..سلامات يا شبرا "

ووجه فيرس الشكر لمهرجان الإسكندرية والسفير اليوناني بالقاهرة وزوجته،مؤكدا أنه من يشرب من مياه النيل يعود لها،

كما قامت ابنة الإسكندرية النجمة نرمين الفقي بتسليم تكريم مدحت صالح والذي كان مفاجأة الحفل

كما صعد المخرج الكبير محمد عبد العزيز إلى المسرح لتسليم تكريم المهرجان للمنتج الفرنسي الكبير

جان لوي ديفيد أما تكريم النجمة الفرنسية كارولين سيلول فقامت النجمة إلهام شاهين بتسليمها التكريم، وعقب انتهاء حفل الافتتاح تم عرض الفيلم القصير "فاطيما " وهو انتاج افلام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

IMG-20231002-WA0007

IMG-20231002-WA0006

IMG-20231002-WA0005

IMG-20231001-WA0051

IMG-20231002-WA0004

IMG-20231002-WA0002

IMG-20231002-WA0001

IMG-20231002-WA0000