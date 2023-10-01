داليا عبد الرحيم: 4 دول لاذت بها جماعة الإخوان الإرهابية في شرق أوروبا

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كثفت من تواجدها داخل مناطق معينة مثل البوسنة والهرسك، وتخطط في الوقت الراهن لتوفير ملاذات آمنة لعناصرها وأنشطتها داخل دول شرق أوروبا بسبب الملاحقات والحصار الأمني المفروض عليها داخل ملاذاتها التقليدية.

وجاوبت الإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، عن سؤال مفاده "هل تنجح الجماعة الإرهابية في تحقيق أهدافها في شرق أوروبا؟ كاشفة عن كيفية عمل جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من دول أوروبا الشرقية، ومدى تأثير الكيانات الإخوانية المتواجدة هناك على الوضع في الشرق الأوسط خصوصا سوريا ومصر.

واستشهدت الإعلامية داليا عبد الرحيم بـ 4 دول تواجدت بهم جماعة الإخوان الإرهابية بشكل كثيف في منطقة شرق أوروبا، وأولهم رومانيا والتي تمركز وجود الجماعة الإرهابية بها في عدة كيانات، أولها الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا، والتي تأسست في 30 مارس 1990 تحت مسمى "جمعية الطلاب المسلمين في رومانيا وبمبادرة من بعض الطلبة والوافدين العرب، وتتولى الرابطة إقامة النشاطات الثقافية والإنسانية والاجتماعية وترميم المساجد المهدمة والقديمة، فضلا عن تنظيم حملات تبرع وإعانة للأسر المسلمة، والعمل على النهوض بأبناء الجالية سواء بين الرومان والمقيمين الأجانب، وكان يقع المقر الرئيسي للرابطة في بوخارست، ولها مكاتب في المدن الجامعية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد ( كلوج، كرايوفا، كونستانتا، ياش، تيميشوارا)، ويقود الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا حاليا الدكتور أبو العلا ناجي الغيثي، وهو يمني الجنسية ودرس الطب البشري وتخصص في رومانيا، التي يقيم فيها منذ حوالي ثلاثين عاماً، وهو يشغل أيضاً منصب رئيس مؤسسة طيبة الخيرية، وساهم الغيثي في دعم جماعة الإخوان الإرهابية إبان سقوط حكمهم في مصر، حيث كان يُشرف شخصيًا على تنظيم المسيرات المناهضة للرئيس السيسي؛ كما تُشير بعض المعلومات إلى أنه اضطلع بدور كبير في "انحراف" بوصلة المعارضة السورية الموجودة في رومانيا، سواء من خلال إقصاء المعارضين العلمانيين عن المشهد، أو عبر تنظيم حملات التبرع لـ"المجاهدين" في سوريا ودعمهم إعلاميًا وماديًا، وصولاً إلى إصدار الفتاوى التحريضية ضد السوريين المخالفين لأفكاره والتي تحض على مقاطعتهم ووقف التعاملات التجارية معهم.

وتابعت: “ثاني كيان لتمثيل الجماعة الإرهابية في رومانيا هي "مؤسسة الوقف الأوروبي"، والتي يُديرها الدكتور فريز عبد المجيد اللقطة ”أبو إسلام"، وهو طبيب أطفال من مواليد غزة ويُدير أيضًا "مدرسة القدس" في بوخارست، ويُعد الزعيم الفعلي لجماعة الإخوان الإرهابية في رومانيا، نظرًا لدوره الكبير في دعم الجماعة الإرهابية وتبني رؤية حركة حماس حيال القضية الفلسطينية، وأسهم "اللقطة" في تقوية تيارات معينة محسوبة على المعارضة السورية في رومانيا ومنحها نوعًا من الشرعية من خلال عقود مبرمة مع مدرسة "القدس" تتعلق بالتعاون في مجال التعليم ورعاية شؤون أطفال اللاجئين السوريين، كما كان له دورًا فعالًا ومؤثرًا في تحييد وإقصاء بعض المعارضين السوريين المختلفين معه في التوجه.

وأوضحت: “كما يتواجد في رومانيا ما يُسمى جمعية ”الأخوات المسلمات"، والتي تأسست عام 2006 بمبادرة من عدد من المسلمات المقيمات في العاصمة بوخارست، ويُديرها المدعو "جمال الدين" وهو شيخ روماني من أصول تتارية شارك بفعالية في تنظيم المهرجانات والمسيرات المناهضة لنظام الرئيس السيسي في مصر، وتعتمد الجمعية في تأطير عضواتها على فتاوى وقرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التابع للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، وتتابع أنشطته وتقوم بمشاركتها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وترتبط الجمعية بعلاقات وثيقة مع الرابطة الإسلامية والثقافية في رومانيا، ومؤسسة طيبة الإسلامية، والاثنتان مقربتان من دوائر الإخوان في أوروبا، حيث تقيم العديد من فعالياتها الاجتماعية والفكرية بالتعاون والتنسيق معهما، وتعتبر الجمعية من أكثر المؤسسات التي تحصل على مساعدات من الدولة الرومانية ومن المواطنين، لأنها تزعم أنها تُعنى بالمرأة، وتكافح العنف ضدها، ويقوم عليها عدد من السيدات المعروفات بقربهن من تنظيم الإخوان.

وأكدت أن ثاني دولة تواجدت بها جماعة الإخوان الإرهابية بشكل كثيف في منطقة شرق أوروبا هي بولندا، ويُمثل الجماعة في بولندا "الرابطة الإسلامية" التي تأسست في أبريل 2001 بمبادرة من المسلمين الأجانب والمتحولين إلى الإسلام، وسُجلت رسميًا في يناير 2004 في إدارة الأديان والأقليات القومية بوزارة الداخلية وتعتبر بـ"رابطة الطلاب المسلمين": وهي تنظيم شبابي للطلبة الإخوان نشأ في بولندا أوائل التسعينيات، هي النواة التي تشكلت من خلالها "الرابطة الإسلامية"، وخلال سنوات نشاطها أنشأت الرابطة الإسلامية فروعًا في جميع المدن الرئيسية بما في ذلك وارسو، ولودز، وكراكوف، وكاتوفيتشي، وبوزنان، ولوبلين، وفي عام 2010 بدأت الرابطة في بناء أكبر مسجد في البلاد "المركز الثقافي الإسلامي" في منطقة ويلانوما في وارسو، وفي هذا المشروع قررت الرابطة الإسلامية الاعتماد على المانحين الأجانب بدلاً من التمويل الحكومي المال جاء حينها من جهات سعودية وقطرية وفق العديد من المراجع، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الشارع البولندي، وشغل الداعية الفلسطيني المحسوب على حركة "فتح" نضال أبو طبق منصب "مفتي الرابطة حتى وفاته أواخر العام 2020 متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا؛ بينما يترأس الرابطة منذ سنوات طويلة سامر إسماعيل، وهو طبيب أطفال فلسطيني جاء من الكويت إلى بولندا للدراسة عام 1986، ويشغل أيضاً منصب رئيس قسم الأطفال في مستشفى بوفيات.

ونوهت بأن ثالث دولة يتنشر بها الجماعة الإرهابية هي مقدونيا، والتي تتجسد في منظمة “المؤتمر الإسلامي للشباب”، وهي منظمة مقدونية مرتبطة بشبكة الإخوان الإرهابية، وهي عضو في منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية (FEMYSO) ومقرها في تيتوفو، وقد حضر ممثلوها أحداث ومؤتمرات "منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية" وانتخبوا أعضاء في فريق قيادته، وتوصف منظمة "المؤتمر الإسلامي للشباب" FRI بأنها منظمة شبابية غير حكومية، تأسست عام 2000 نتيجة لنشاط وإرادة الشباب، وتتمتع المنظمة بحضور على الإنترنت عبر موقع إلكتروني وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قناة على YouTube وصفحة Facebook مع أكثر من 5000 متابع وInstagram مع 100 متابع كما تتحكم FRI أيضا في مجال ويب قديم لا يتم استخدامه حالياً ولا يمكن الوصول إليه، وتدور أنشطة FRI بشكل أساسي حول التعليم والمساعدات الإنسانية، كما يتضح من مخرجاتها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتركز على جمع الأموال للأغذية ومنتجات النظافة للأسر المحتاجة في جميع أنحاء مقدونيا الشمالية؛ لكن لا توجد معلومات متاحة تحت علامة التبويب "النشاط" على موقعها على الإنترنت فيما يتعلق بمعالجة الموضوعات السياسية.

واختتمت بولاية القوقاز، التي تُعد فرعًا تابعًا لتنظيم الدولة "داعش"، والذي نشط في شمال القوقاز التابع لروسيا، وأُصدر بيانا رسميا في 23 يونيو 2015 من قبل تنظيم الدولة بتأسيس ولاية تابعة لها في القوقاز وتعيين رستم أسيلداروف قائداً لها، وفي بداية شهر نوفمبر 2014 بدأ بعض قادة وأفراد من إمارة القوقاز الإسلامية إرسال بيعاتهم لأمير داعش أبو بكر البغدادي، وترك قائد إمارة القوقاز “علي شكيب كيبيكوف” متابعين البغدادي وتنظيمه بعد إعلان بعث الخلافة من جديد في نفس العام، وبحلول فبراير 2015 انشق عدد لا يُستهان به من أفراد وقادة إمارة القوقاز في كل من قسميها الشيشاني والداغستاني وانضم لداعش، وتبنت المجموعة مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة عسكرية روسية في جنوب داغستان بتاريخ 2 سبتمبر 2015، وصدر فيديو جديد في سبتمبر يظهر فيه أسيلداروف وهو يدعو أنصار داعش في القوقاز للانضمام إلى القتال هناك بدلا من السفر إلى العراق وسوريا.