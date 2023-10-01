مشايخ وعواقل وسط سيناء تشارك في فعاليات سباق مهرجان الهجن الثالث بالعريش

شاركت مشايخ وعواقل وسط سيناء في فعاليات سباق مهرجان الهجن الثالث بمدينة العريش لليوم الثاني

بمناسبة احتفالات محافظة شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة حيث قام سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة ومجموعة من موظفي مجلس المدينة و عدد من مشايخ وعواقل وأهالى مركز ومدينة الحسنة بحضور فاعليات مهرجان الهجن الرياضي اليوم الأحد بمدينة العريش.

حيث قام اليوم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح المهرجان العربي للهجن علي مضمار نادي الهجن الرياضي بمنطقة الكيلو ١٧ بمدينة العريش في حضور أعضاء المجموعة البرلمانية ولفيف من نجوم الرياضة والفن ورؤساء مراكز المدن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ونخبه كبيره من شيوخ وقبائل المجتمع السيناوي.

وتنافست لليوم الثاني الهجن المشاركه في السباق من كل المحافظات علي جوائز اول الأشواط والتي خصصت لها لأول مره جوائز سيارات فاز بها أمس ٣ هجانه مع انطلاق السباق.



ومن جانبه أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه أن هذا السباق يعد الثالث بعد عودة الحياة الي طبيعتها في محافظة شمال سيناء حيث نظمت المحافظة مهرجانا للهجن في أكتوبر من العام الماضي وفي شهر ابريل الماضى بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي بالإضافة إلي أن سباقات الهجن تضيف رواجا اقتصاديا وتجاريا وسياحيا في مدينة العريش حيث أضيف علي هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية ومعرض للفن التشكيلي.



ومن جانبه أكد رئيس المركز والمدينة علي أهمية سباق الهجن الرياضي بمدينة العريش في إحياء السياحة الداخلية والدولية لهذه المهرجانات التي تحظي بالإقبال الكبير علي المستوي الدولي والمحلي والعربي متمنيا مزيدا من الازدهار والإعمار والتنمية المستدامة في ظل الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع به المنطقه حاليا.