النائب أحمد مهنى يوقع استمارة تذكية الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقع النائب احمد مهنى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، والامين العام، نموذج تذكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مهنى، إن قرار تذكيته للرئيس جاء عن اقتناع تام بأحقيته لاستكمال ما بدأناه لبناء الجمهورية الجديدة، وما تم بذله من مجهودات لتطوير جميع القطاعات في الدولة، مؤكدا أن منصب رئيس الجمهورية منصب صعب لا يستطيع تحمله أي شخص ولكنها مسئولية كبيرة تحتاج إلى قائد عظيم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت ضائعة وكانت تسلب منها الهوية، لولا وقف الرئيس السيسي، وتصدى للمخطط الإخواني وانقذ مصر من خطر كبير، ولذلك نثق بالشعب المصري وحكمته في اختيار رئيس مصر القادم خاصة وإنما نعلم حجم التحديات التي يمر بها العالم اجمع.

وختم قائلا:"اريد من الجميع عدم الانسياق وراء المضللين وأصحاب الاراء التشائمية الهدامة ومحاولات تشويه قيادات الدولة من أجل تحقيق مصالح شخصية ومجد شخصي".