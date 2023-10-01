تعرف على جدول مباريات سلة الزمالك في الدور التمهيدي للدوري

أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، نادي الزمالك بجدول مباريات الفريق الأول ومرتبط تحت 18 عاما بالقلعة البيضاء في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.
ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق "طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبي".
وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:-
- الأربعاء 25 - 10 الزمالك ضد الأوليمبي على صالة طلائع الجيش
- الخميس 26 - 10 الزمالك ضد هليوبوليس على صالة طلائع الجيش
- الجمعة 27 - 10 الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة المقاولون العرب
- الأربعاء 1 - 11 الأوليمبي ضد الزمالك على صالة سموحة
- الخميس 2 - 11 الزمالك ضد هليوبوليس على صالة الأوليمبي
- الجمعة 3 - 11 الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة سموحة.