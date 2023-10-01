تعرف على جدول مباريات سلة الزمالك في الدور التمهيدي للدوري

أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، نادي الزمالك بجدول مباريات الفريق الأول ومرتبط تحت 18 عاما بالقلعة البيضاء في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.

ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق "طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبي".

وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:-