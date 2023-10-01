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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على جدول مباريات سلة الزمالك في الدور التمهيدي للدوري

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة، نادي الزمالك بجدول مباريات الفريق الأول ومرتبط تحت 18 عاما بالقلعة البيضاء في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.

ويتواجد فريق "سلة الزمالك" في المجموعة الثالثة بجانب فرق "طلائع الجيش وهليوبوليس والأوليمبي".

 وجاء جدول مباريات "سلة الزمالك" كالتالي:- 

  • الأربعاء 25 - 10 الزمالك ضد الأوليمبي على صالة طلائع الجيش
  • الخميس 26 - 10 الزمالك ضد هليوبوليس على صالة طلائع الجيش
  • الجمعة 27 - 10 الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة المقاولون العرب
  • الأربعاء 1 - 11 الأوليمبي ضد الزمالك على صالة سموحة
  • الخميس 2 - 11 الزمالك ضد هليوبوليس على صالة الأوليمبي
  • الجمعة 3 - 11 الزمالك ضد طلائع الجيش على صالة سموحة.
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الاتحاد المصري لكرة السلة الزمالك طلائع الجيش أيمن مصطفى
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