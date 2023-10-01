محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة الخروب المشتركة للتعليم الأساسي بالشيخ زويد

افتتح اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعز مطر النائب بمجلس النواب وبحضور سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية وأيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد.

وقد أفاد المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بأن المساحة الفعلية للمدرسة 7800 متر مربع وأن المنبي مكون من 11 فصل دراسي والمدرسة عبارة عن دور أرضي وثلاثة طوابق علوية.

وقالت هدى سليمان مدير المدرسة بأن المدرسة تحتوي على 11 فصل منهم عدد 3 فصول للمرحلة الإعدادية وعدد 6 للرحلة الإبتدائية وعدد 2 روضة رياض الاطفال وإجمالي عدد الطلاب 261 طالب وطالبة.

وأعطى وكيل الوزارة التعليمات لكلًا من مدير ووكيل إدارة الشيخ زويد بعمل لجان متابعة مستمرة وتحقيق الالتزام للطلاب والمعلمين، وضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة.

كما أفتتح المحافظ المبنى الجديد لمدرسة العريش الثانوية المعمارية، وقد أفاد المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بأن المساحة الفعلية للمدرسة 4500 متر مربع، وأن المنبي مكون من 12 فصل دراسي بمساحة 400 متر مربع على أربعة طوابق، وعدد 2 ورشة صناعية بإجمالي تكاليف 11817720 جنيهًا مصريًا.

كما أفاد وكيل الوزارة بأن طبقًا لتوجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم إعادة إنشاء المدرسة الثانوية المعمارية نظرًا لوجودها ضمن حرم مطار العريش.

وقد أضاف المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بأن المدرسة يوجد بها خمسة أقسام تضم 1 فنى أعمال صحية وسباكة 2 فنى تجارة وعمارة 3 فنى بناء وتشييد 4 فنى تشطيب وديكور٥ فنى خرسانة مصلح.