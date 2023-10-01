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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الرياضة يشهد احتفالية الاتحادات النوعية بانتصار أكتوبر في بورسعيد.. صور

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد احتفالية الاتحادات النوعية بانتصار أكتوبر
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، احتفالية الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر والتي أقيمت بنادي جامعة بورسعيد في بورفؤاد.

وتضمنت الاحتفالية ندوة ثقافية بعنوان "بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفتخر وبنصرنا نزهو"، فضلا عن عرض مسرحي لطلاب الاتحاد الرياضي المدرسي عن حرب أكتوبر، وعرض فيلم وثائقي يؤرخ للنصر المجيد وبطولات الجيش المصري لتحرير الأرض، وتكريم أبطال ممن شاركوا في حرب أكتوبر من أبناء بورسعيد.

ومن جانبه، تطرق وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، للحديث عن دور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة والتي لا زالت ملحمة وطنية متكاملة، عادت فيها أرض سيناء الحبيبة إلى وطنها الأم، وتجمعت فيها كافة المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة في النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة، مضيفًا: واجب علي كل مصري أن يحافظ على مصرنا الحبيبة.

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وزير الرياضة بورسعيد أكتوبر انتصار اكتوبر الشباب والرياضة
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