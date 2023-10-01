البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبني الوطن

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتصريحات صحفية، بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة إقامتها نهاية العام الجاري.

أكد قداسته خلالها أن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي ومهم لكل مواطن مصري، لافتًا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

وقال قداسة البابا، إن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وإن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

وأضاف قداسته، أن الوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا بيد من أجل رفعته، موضحًا أن المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبني وطنًا وأن التخاذل والكسل لا يبنيان الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات المهمة جدًّا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بعنوان "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وقال: "الحقيقة الصورة أكثر من رائعة"، وأنه "عندما تم تجميع كافة الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة"، منوهًا بأن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصةً أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.