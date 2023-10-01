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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حقيقة نقل أسدين على سيارة نصف نقل في الإسكندرية

نقل أسدين على سيارة
نقل أسدين على سيارة نصف نقل بالإسكندرية
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تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك في محافظة الإسكندرية ، صور يظهر فيها إزالة عدد 2 تمثال لأسدين وحملهم على سيارة نصف نقل.

وأفادت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد، بأن التمثالين ضمن عدد من المجسمات المتهالكة  المصنوعة من مادة الفايبر كانت تتواجد بالجزيرة الوسطى بمدخل الطريق الدولي الساحلي الذى يتم الآن به مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف أن ذلك فى إطار حرص المحافظة للاستفادة من تلك المجسمات لتطوير الميادين فى المحافظة تم نقل تلك التماثيل لحفظها لحين الإستفادة منها مرة أخرى.

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