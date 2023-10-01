ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات.. فيديو

الشرطة التركية
الشرطة التركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات.

أبرز الهجمات الإرهابية في تركيا خلال 10 سنوات:
- هجومان انتحاريان أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، وأسفرا عن 103 قتلى وأكثر من 500 مصاب.

- انفجار بميدان السلطان أحمد وسط إسطنبول، وأسفر عن 10 قتلى و15 مصابًا معظمهم سائحون ألمان.

- هجوم انتحاري وسط العاصمة أنقرة استهدف حافلة نقل عسكريين، وأسفر عن 28 قتيلًا و80 مصابًا.

- تفجير سيارة ملغومة يستهدف منطقة كزلاي وسط أنقرة، أسفر عن 34 قتيلًا و125 مصابًا.

- هجوم يستهدف مطار أتاتورك في إسطنبول نفذته مجموعة مسلحة، أسفر عن 36 قتيلًا و147 مصابًا.

- انفجار هائل يستهدف مطعمًا في إسطنبول، أسفر عن 39 قتيلًا و69 مصابًا.

- انفجار بميدان تقسيم في إسطنبول نفذته سيدة بواسطة زرع قنبلة، أسفر عن 6 قتلى و81 مصابًا.

ads
الهجمات الإرهابية في تركيا اسطنبول أنقرة هجوم انتحاري تفجير سيارة
ads