ظهور مناظر طبيعية جديدة مع اختفاء أنهار الألب الجليدية

تنتشر مصاعد التزلج والمنتجعات والكبائن والأكواخ في المناظر الطبيعية التي تشكلت منذ عقود، في قلب جبال الألب في أوروبا، ولكن الأنهار الجليدية هي أيضًا واحدة من الضحايا الأوائل والأكثر وضوحًا لتغير المناخ الذي يسببه الإنسان، فمع تقلص هذه الأنهار الجليدية عامًا بعد اخر، سيبدو مستقبل النظم البيئية الجبلية والأشخاص الذين يستمتعون مختلفًا بشكل كبير.

بحسب موقع “سكاي نيوز”، فقدت الأنهار الجليدية السويسرية 10 % من حجمها منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تختفي بعض الأنهار الجليدية بالكامل في السنوات القليلة المقبلة.

ففي نهر فريغيرفيرنر الجليدي في النمسا، يعني الذوبان أن النهر الجليدي انقسم إلى قسمين وتجوف مع تدفق الهواء الدافئ عبر قاعدة النهر الجليدي، مما أدى إلى تفاقم ذوبان الجليد.

قالت أندريا فيشر، عالمة الجليد في الأكاديمية النمساوية للعلوم، إن معدل فقدان الأنهار الجليدية يمكن أن يخبر العالم بالمزيد عن حالة المناخ على مستوى العالم، ومدى حتمية وضرورة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان.

أضافت فيشر: "إن فقدان الأنهار الجليدية ليس هو الشيء الأكثر خطورة فيما يتعلق بتغير المناخ. إن أخطر شيء في تغير المناخ هو تأثيره على النظم البيئية، وعلى المخاطر الطبيعية، وهذه العمليات أصعب بكثير في رؤيتها. فالأنهار الجليدية تعلمنا فقط". لنا كيف نرى تغير المناخ.

من نقطة مراقبة فوق الجبال في طائرة خفيفة، يبدو المشهد المتغير واضحًا. أصبحت الأنهار الجليدية أصغر حجمًا بشكل ملحوظ، وتقع الصخور العارية في مكانها.

إن قدراً كبيراً من ذوبان الجليد توقف بالفعل، لذا فإن حتى التخفيضات الفورية والجذرية للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لن تتمكن من إنقاذ الأنهار الجليدية من الاختفاء أو الانكماش في الأمد القريب.

في هذا السياق، قالت فيشر إنه في حين أن حجم ذوبان الأنهار الجليدية يمكن أن يخلق الوعي والقلق بشأن المناخ، فإن "الاهتمام فقط لا يغير أي شيء".

وحثت بدلاً من ذلك على توجيه القلق إلى "موقف إيجابي تجاه تصميم مستقبل جديد"، حيث يمكن كبح ظاهرة الاحتباس الحراري بنجاح لوقف التأثيرات الأكثر ضرراً لتغير المناخ.