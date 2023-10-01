الداخلية العراقية تكشف عن أسباب حريق الحمدانية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أسباب اندلاع الحريق داخل قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، الثلاثاء الماضي، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 100 قتيل. وجاء الإعلان عبر اللجنة التي أنشأتها للتحقيق بملابسات الحادث.

وتوصلت اللجنة إلى تحميل مسؤولية الحريق لمالك القاعة، وأصدرت توصيات عديدة تضمنت إعفاء مسؤولين من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق، وفقا المؤتمر الصحفي الذي نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت اللجنة إن سقف القاعة بني من مواد قابلة للاشتعال وزين بمواد قابلة للاشتعال كذلك، في حين أن القاعة نفسها كانت تحتوي على كميات كبيرة من القماش سريع الاشتعال.

كذلك أشارت إلى وجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مما فاقم من سوء الحريق.