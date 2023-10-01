النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بالشرقية

قررت نيابة ابو كبير اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بالقرب من مزلقان متولي سعد .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول " محمد أ ال " 31 سنة مقيم نطاق منشية صالح أبوكبير جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر سقوطه من القطار ناحية مزلقان متولى سعد ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف بالمخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان.