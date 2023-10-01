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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق العام الدراسي في جامعة الفيوم بتحية العلم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بتحية العلم، الذي نظمته كلية التربية الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلاب من أجل مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة.

وأكد أ.د محمد فاروق الخبيري انتظام الدراسة من اليوم الأول، ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات والوسائل اللازمة للعملية التعليمية.

كما وجه الطلاب إلى ضرورة الحرص على حضور المحاضرات والتحصيل الدراسي الجيد والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

يذكر أن جامعة الفيوم استعدت للعام الدراسي من خلال تجهيزات قاعات المحاضرات، وإعداد خطة شاملة للنشاطات الطلابية في مختلف المجالات.

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الدراسات العليا والبحوث العام الدراسي الجديد 2023 بدء العام الدراسى جامعة الفيوم
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