وزير الداخلية التركي يكشف عن تفاصيل انفجار أنقرة

أفاد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا أن مهاجمين اثنين جاءا أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن نفذا هجومًا بالقنابل في أنقرة.

وأبرزت صحيفة بيرجون تصريحات يرليكايا، والتي قال فيها إن أحد المهاجمين فجر نفسه، وأعلن أنه تم تحييد المهاجم الآخر، وسمع دوي انفجار أمام مبنى الهلال الأحمر التابع لوزارة الداخلية أعقبه إطلاق نار.

وبعد الانفجار وسماع أصوات إطلاق نار قرب مبنى وزارة الداخلية، اتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية في المنطقة.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سمع في نقطة قريبة من بوابة الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا تشانكايا، كما وصلت شرطة العمليات الخاصة إلى مكان الحادث، وتتواجد فرق الإطفاء والفرق الطبية في مكان الحادث.

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، في بيانه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "في حوالي الساعة 09.30، وصل إرهابيان أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية لدينا". ونفذ هجوما بالقنابل".

وقال يرليكايا "أحد الإرهابيين فجر نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر"، مضيفا "أثناء الحريق أصيب اثنان من ضباط الشرطة لدينا بجروح طفيفة. أتمنى الشفاء العاجل لأبطالنا".