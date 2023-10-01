ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح ويتابع انتظام الدراسة

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح ويتابع انتظام الدراسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي الزهور، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية.

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، وموجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة في إثراء العملية التعليمية.

وتابع محافظ بورسعيد انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة ابراهيم الرفاعي، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

كما تفقد محافظ بورسعيد عددا من الفصول داخل المدارس المذكورة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

IMG-20231001-WA0020
IMG-20231001-WA0020
IMG-20231001-WA0023
IMG-20231001-WA0023
IMG-20231001-WA0025
IMG-20231001-WA0025
IMG-20231001-WA0026
IMG-20231001-WA0026
IMG-20231001-WA0027
IMG-20231001-WA0027
IMG-20231001-WA0018
IMG-20231001-WA0018
IMG-20231001-WA0007
IMG-20231001-WA0007
IMG-20231001-WA0003
IMG-20231001-WA0003
ads
العام الدراسي العام الدراسي الجديد بورسعيد محافظ بورسعيد أخبار بورسعيد
ads