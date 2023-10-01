بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح ويتابع انتظام الدراسة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بحي الزهور، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية.

وهنأ المحافظ الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، وموجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة في إثراء العملية التعليمية.

وتابع محافظ بورسعيد انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة ابراهيم الرفاعي، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومعدلات حضور وغياب الطلاب، مشددا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

كما تفقد محافظ بورسعيد عددا من الفصول داخل المدارس المذكورة، موجها للطلاب والطالبات والمعلمين رسالة أكد خلالها أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

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