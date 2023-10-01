انتظام العملية التعليمية في مدارس القليوبية

شهدت مدارس محافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، واستقبلت المدارس التلاميذ بطابور الصباح وتحية العلم.

من جانبها قالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن العملية التعليمية انتظمت اليوم الأول بالصفوف الأولى من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بحسب الجدول الموضوع في تنظيم دخول الصفوف تباعا حرصا على سلامة الطلاب وعدم التكدس.



وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.



كما أكدت وكيل وزارة التعليم على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.



وشددت على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مؤكدة على ضرورة غلق بوابات المدارس وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور.

انتظام الدراسة بالقليوبية

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