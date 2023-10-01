جوتيريش: كبار السن مصدر قيم للمعارف والخبرة والإسهام في التنمية المستدامة

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 10:09 ص

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن كبار السن مصدر قيِّمٌ للمعارف والخبرة، ولديهم الكثير مما يسهمون به خدمةً للسلام والتنمية المستدامة وحماية الكوكب، وطالب بمضاعفة الجهود لحماية كرامة كبار السن وحقوقهم، لتحقيق ما وعد به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار جوتيريش- في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى التحديات التي تواجه كبار السن بما في ذلك تفشي التمييز ضد كبار السن، مؤكدًا أنهم غالبا ما يكونوا بين أول ضحايا الأزمات، سواء تعلق الأمر بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أو بالفقر أو حالات الطوارئ المناخية.

وشدد على ضرورة قيام الدول والمجتمعات بدور فاعل، وعلى مشاركتهم بصورة كاملة وتقديمهم مساهمات جوهرية- بما في ذلك من خلال وضع سياسات اجتماعية وسياسات خاصة بمكان العمل تراعي الاحتياجات الخاصة بكبار السن.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة أنه يجب تشجيع التعلُّم مدى الحياة والرعاية الصحية الجيدة والشمول الرقمي، والحوار والوحدة بين الأجيال.