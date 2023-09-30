الغد: كلمة السيسي بمؤتمر حكاية وطن كاشفة لحجم التحديات

أكد إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد، أن انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن، اليوم يعد بمثابة كشف حساب لبيان ما خطت إليه الدولة بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من أزمات وتحديات متلاحقة، مشيرا الى ان الدولة انتهجت مسار تنموي متوازي في المجالات كافة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

وأضاف "اسماعيل" في بيان له منذ قليل، أن الدولة تعرضت منذ عام 2011 وحتى 2016، لعدة أزمات محلية حتى الانتهاء من أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وصولا إلى أزمة كورونا مرورا بتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكدا انه على الرغم من كل تلك العقبات فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحدي.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الأمم تبنى بالتطوير والتنمية والإصلاحات لا على التشكيك والتشويه، موضحا أن الرئيس السيسي أكد للشعب المصري، أن لديه فرصة للتغيير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وضع فيها المصريين أمام مسؤوليتهم، مما يؤكد أن الرئيس يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري الذي وحده فقط من يحدده مصيره باعتباره مصدر السلطات.

وأضاف "اسماعيل" أن كلمة الرئيس اليوم، اتسمت بالشفافية والمكاشفة والتي حملت في طياتها عدة رسائل، مسلطة الضوء، على معركة الوعي، التي تخوضها الدولة، وحقيقة ما يحاك بها من محاولات لزرع التشكيك داخل المواطن تجاه الدولة وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته، موضحا أن الكلمة حملت إيمان الرئيس وإصراره على اقتحام كافة المشكلات مهما كانت العواقب، فالرئيس يضع في المقام الأول المواطن وصالح الوطن في التقدم والازدهار.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد أن الرئيس أشار خلال كلمته أن حملات التشكيك، طالت مشروع ازدواج قناة السويس على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع الضخم، وهو ما اتضح لاحقا، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة المواطن، وتجميع الشعب على هدف واحد، بفتح باب المساهمة في إنشاء القناة بفائدة 12%، مؤكدا ان الدلة على موعد مع جني ثمار المسيرة التنموية التي حققتها على مدار ال10 سنوات الماضية.