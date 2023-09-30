ريال مدريد يحسم صدراة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك جيرونا

حسم فريق ريال مدريد، مباراة صدارة الدوري الإسباني أمام نظيره جيرونا لصالحه بالفوز بثلاثية نظيفة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مونتيليفي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وتفوق الملكي على جيرونا، الذي يعد الحصان الأسود لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2023-2024، باعتباره يناطح كبار المسابقة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وقص خوسيلو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 17، ثم أضاف أوريلين تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة 21، ليحرز أول أهدافه مع الريال منذ التعاقد معه في صيف 2022، وبذلك انتهى الشوط الأول بتقدم الميرينجي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أكد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام على فوز اللوس بلانكوس بهدف ثالث في الدقيقة 71، قبل أن يحصل زميله ناتشو فيرنانديز على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الوصيف حتى الآن، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المرتبة الثالثة.