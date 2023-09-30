احذرى..أخطاء شائعة في العناية بالبشرة

تحتاج البشرة الى روتين يومي للعناية بها لكن الاهتمام الزائد مضر بالبشرة مثل عدم الاهتمام لذلك يجيب ان يكون الاهتمام صحي ومناسب دون استخدام او اتباع خطوات تضر البشرة

“البوابة نيوز” تبرز بعض الأخطاء التجميلية الشائعة التي تضر بالبشرة وتسبب مشاكل مزعجة:

-إهمال تنظيف البشرة:

تنظيف البشرة بشكل يومي ضروري للتخلص من الإفرازات ، والتعرق، والتلوث، وآثار الماكياج المتراكمة على سطح البشرة، ويتسبب إهمال هذه الخطوة بتكدس الأوساخ داخل المسام، وفقدان النضارة، وظهور البثور، وتسريع شيخوخة الجلد نتيجة تباطؤ آلية تجدد الخلايا.

-التعامل بقسوة مع البشرة:

ينعكس اعتماد القسوة في مجال العناية بالبشرة بشكل سلبي عليها، بتقشيرها أكثر من مرة أسبوعياً لحمايتها من الجفاف، والتحسس، والإفراط في الإفرازات الدهنية ومن ضمن المقشرات القاسية الملح والسكر، وينصح بتجنب الكريمات التي تحتوي على مكونات قاسية على البشرة والبحث عن مكونات مرطبة مثل السكوالان، والحمض الهيالوريني، وزيت جوز الهند، وزبدة الشيا.

-النوم بمكياج:

من الكوارث التي تتعرض لها البشرة سد المسام وعدم تنفس البشرة وطهور الخطوط والتجاعيد والحبوب تحت الجلد والبثور لذلك يجب تنظيف البشرة جيدا قبل النوم.

-عدم غسل ماء ميسيلير:

لم يعد مسموحاً اقتراف خطأ عدم شطف ماء ميسيلير بعد تطبيقها على سطح البشرة، كونها تحتوي على مكونات مجففة للجلد وينصح بشطفها بالماء أو برذاذ المياه الحرارية قبل ترطيب البشرة نهاراً وتطبيق الكريم المغذّي عليها مساءً.

-إهمال الحماية من الشمس:

تعتبر الشمس العدو الأول للبشرة، فأشعتها ما فوق البنفسجية تسرع شيخوخة الجلد وهي قادرة على مقاومة الغيوم، والهواء، والمطر وهذا ما يفسر ضرورة استعمال كريم الحماية من الشمس بشكل يومي طوال العام.

-وضع اليدين على الوجه باستمرار:

عادة منتشرة وسيئة جداً كونها تتسبب بنقل البكتيريا التي يمكن أن تتواجد على اليدين إلى الوجه مما يزيد من خطر ظهور البثور والتى تظهر للأسباب التالية :

عدم شرب الماء يؤثر على صحة وترطيب البشرة وشرب الماء يعطي البشرة شكل صحي والحفاظ عليها.

-السهر وعدم النوم ساعات كافية:

من اكثر العادات المضرة للبشرة فالنوم يظهر على البشرة خاصة ساعات الليل تكون صحية كما ان التجاعيد والخطوط تظهر بسبب السهر.

-عدم تغيير الوسادة:

مفرش الوسادة يجب تغييره بشكل دوري لان النوم بشعر رطب يتسبب في ان تكون الوسادة ملوثة بمنتجات الشعر وعند وضع الوجهعليها تسبب فى بكتريا وحبوب.

-اللعب في حبوب الوجه:

عند ظهور حباية في الوجه يجب عدم لمسها وعدم تفريغها او اللعب بها حيث تسبب التهاب وانتشار في الوجه وتترك اثرا.