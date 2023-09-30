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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الملا: تطوير وإضافة 5 موانئ بترولية بـ 1.1 مليار دولار

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه يتم العمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة .
وقال الملا في كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي: "نقوم بتصديرالغاز للادرن من خلال خطوط الربط بيننا وبينهم ولدينا محطات إسالة ونقوم بالتصدير للاتحاد الأوروبي".

وأضاف وزير البترول: "جاري الآن التنسيق بين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات لإنهاء اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي".

وتابع: "على البحر المتوسط  والأحمر لدينا 14 ميناء بترولي متخصص و2 ميناء لتصدير الغاز المسال وتم تطوير وإضافة 5 موانيء بترولية  بمليار و100 مليون دولار".

وأكمل الملا: قطاع البترول ملتزم بخفض الانبعاثات الكربونية وفقا لرؤية الدولة.

 

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