الليلة.. مصطفى محمد يقود نانت أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي

يحل فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، مساء اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره ستاد رين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق صافرة رودي بوكييه، حكم مباراة نانت وستاد رين في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب روازون بارك معقل الأخير.

«الأناكوندا» يترقب مواصلة زيارته لشباك الخصوم

ويترقب مصطفى محمد، المشاركة في مواجهة الليلة لمواصلة زيارته لشباك الخصوم؛ بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الكناري بتسجيله 5 أهداف حتى الآن في 6 مباريات خاضها ببطولة الدوري الفرنسي، وذلك لزيادة حصته التهديفية هذا الموسم من أجل تحقيق حلمه بأن يكون هدافًا للمسابقة بالموسم الحالي.

وينافس الأناكوندا، النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على لقب هداف مسابقة «ليج 1» منذ بداية الموسم الجديد، حيث يمتلك مهاجم المنتخب الوطني خمسة أهداف في رصيده في ظل تسجيل مبابي لسبعة أهداف على صدارة قائمة الهدافين.

وغاب مبابي عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي، ليمنح مصطفى محمد فرصة اللحاق به على قمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وارتبط اسم مهاجم الفراعنة، باهتمام قوي من جانب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الخط الهجومي بعد رحيل قائده هاري كين إلى بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي المنقضي، وأوضحت التقارير أن نادي توتنهام يستعد لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات مصطفى محمد من نادي نانت في يناير المقبل، وذلك بعدما انتقل إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة من صفوف جالطا سراي التركي، قبل تفعيل بند شرائه بشكل نهائي بعد تألقه مع الكناري.

وسجل مصطفى محمد، هدفًا رائعًا من كرة ثابتة مستفيدًا من ركلة حرة في مباراة الجولة الماضية أمام لوريان، في اللقاء الذي فاز به رفاقه بخماسية مقابل 3 أهداف، ليدخل النجم المصري ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في نادي نانت عن شهر سبتمبر 2023.

ويحتل نانت، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، متساويًا مع ستاد رين صاحب المركز التاسع.