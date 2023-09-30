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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"فكرنا في الرحيل".. صلاح ووكيله يكشفان كواليس معركة التجديد

محمد صلاح ورامي عباس
محمد صلاح ورامي عباس
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كشفت دراسة أجرتها كلية هارفارد للأعمال (HBS) كواليس تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول العام الماضي.

وبات صلاح أعلى لاعب أجرًا في تاريخ ليفربول بعقد يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وقال رامي عباس وكيل صلاح، خلال الدراسة، إن العقد كان يشمل حوافز تجعل إجمالي دخله يصل إلى مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وفي تصريحاتهما، أشارا إلى أن المفاوضات كانت صعبة، حيث أكد صلاح أنه يريد البقاء لكن الاتفاق كان صعبًا، بينما أشار عباس إلى أن هناك اختلافًا بنسبة 5% بين ما طلبوه وما كان ليفربول على استعداد لتقديمه.

وقال عباس، إنهما فكرا في الرحيل، مضيفا: عندما لا تتم الموافقة على ما تطلبه في التفاوض، يجب أن تبدأ في التفكير في سبل الرحيل.

وتوقع عباس أن يحقق صلاح وشركات حقوق الصورة على مدى السنوات القليلة المقبلة بين 54 و62 مليون يورو سنويًا إذا وفقوا في الاتفاق مع ليفربول على الراتب المطلوب.

وختم صلاح، خلال الدراسة، بأهمية الاستثمار في نفسه، سواء جسديًا أو عقليًا، وأن التجديد مع ليفربول سيكون أحد أكبر الخطوات في مسيرته.

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