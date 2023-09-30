الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام لايبزيج

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لايبزيج بملعب رد بول أرينا، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البايرن أمام لايبزيج، بدعم هجومي من ليروى ساني، كينجسلي كومان، وجمال موسيالا.

ويغيب المخضرم مانويل نوير عن قائمة البافاري في مواجهة اليوم، بالرغم من عودته للتدريبات منذ فترة غياب كبيرة للإصابة بكسر في الساق.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: أولريخ

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - كينجسلي كومان.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج خامس الترتيب.