تعرف على الأفلام المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الإسكندرية

يشارك ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام من دول مختلفة هم:

5 هكتارات

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو من إخراج اميلي ديليوزي وتدور احداثة حول نا الذي يدفع رجلا لديه كل شيء للمخاطرة بكل شيء؟ الشغف ؟ الحب ؟ ام ماذا؟

طعام فضائي

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو من إخراج جورجيو كوجنو، و تدور أحداثة حول الأربعينى البرتو تقسيم وقته ما بين صحبته القديمة وعمله ومحاولة السيطرة على صخب وايقاع منزله الجديد.

ع مفرق طريق

الفيلم عرض أول فى مصر، وهو إخراج لارا سابا، و تدور أحداثة حول هادي ممثل شاب مشهور يمرّ بأزمة و محبط من المستوى المتدني للفن واثناء محاولته إعادة النظر في اختياراته الفنية، تصله فرصة العمر .

الحجر الأسود

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو إخراج سبيروس جاكوفيديس، و تدور أحداث العمل اثناء قيام فريق عمل فيلم وثائقي حول المفقودين من عمال الخدمة الاجتماعية يقابلون هارولا الأم اليونانية البائسة الباحثة عن ابنها المفقود ؛ لكن حالما يطرحون اسمه على السلطات يجدون انه متورط في قضية نصب مع شريك له وتكرس الأم الباقي من حياتها لتبرئة اسم ابنها المفقود.

إليريكوم

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو اخراج سيمون بوجوجيفيتش نارات، وتدور أحداثة فى عام 37 ق.م تأخذ وحدة جيش ليبورني للمساعدة في مهمة بسيطة لتحصيل الضرائب ، لكن المواجهات مع قبائل إليريكوم سرعان ما تؤدي إلى تحولات غير متوقعة للأحداث .

إيمان

الفيلم عرض أول فى أفريقيا، واخراج كيرياكوس توفاريدس - كورينا أفراميدو، و تدور الأحداث حول عبد الله ، إيمان وليلى : ثلاث شخصيات تتقاطع مصائرهم ونرى في سلوك كل منهم الفرق بين الحياة والموت .

ماتريا – الوطن الأم

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو إخراج الفارو جاجو، وتدور الاحداث حول رامونا التي تعيش حياة لاهثة حيث تجد سعادتها في التضحية من اجل ابنتها الوحيدة ، لكن الاحداث تقودها الى اعادة التفكير في تلك القرارات.

أغنية

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، إخراج عايدة بيجيتش، تدور الأحداث حول ماري ربة نزل وام يقوم زوجها بطردها من منزلها فى نوبة من الغضب بسبب الغيرة , بعد عودتها إلى منزل واليها تدرك أنها ا محاصرة بين القوانين والتقاليد وتحاول البحث عن نفسها من خلال خوض تجارب الاداء لفيلم سيتم تصويرة في الحي.

بيني

الفيلم عرض أول فى أفريقيا والشرق الأوسط، وهو إخراج سلوبودان ماكسيموفيتش، وتدور احداث العمل حول ايريك اسم الشهرة بيني يعيش في دار لرعاية الاطفال يتمني العودة الى المنزل في عيد رأس السنة ولكنه يقضي العطلة مع ابوين وابنتهما لويكا يقابلون في الليل بابا نويل في غرفة المعيشة وتسيطر عليهما الامال الحلوة فيختبئون في سيارتة يتخلص منهم بابا نويل في المدينة فيواجهون مغامرة مثيرة

سلم وسعى

الفيلم عرض أول فى الشرق الأوسط، و إخراج مولاى الطيب بوحنانة، تدور الاحداث سـنة 1975 و بـعد خـروج المسـتعمر لأاسـبانـي مـن إقـليم الصحـراء جـنوب المـغرب، أخـد ثـلاثـة إخـوة مـن المـنطقة ثـلاث قرارات مختلفة ستؤدي بهم إلى التفرقة.