شاهد.. دموع وانهيار في الوداع الأخير لـ "أحمد سامي العدل"

شيع العشرات من نجوم الفن والعائلة والأصدقاء، مساء اليوم السبت جثمان أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل، عقب الانتهاء من صلاة الجنازة بمسجد الفاروق بالمعادى وشيع الجثمان لمثواه الأخير ودفن بمقابر الأسرة.

وحرص عدد من النجوم والأصدقاء على المشاركة في جنازة أحمد سامي العدل منهم: عمه السيناريست مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل، وهنادي مهنا، والمخرج عمرو سلامة، والمخرج خالد يوسف، والفنان طارق النهري.

رصدت عدسة البوابة نيوز انهيار والدة أحمد سامي العدل في جنازة ابنها وسط تجمع الأهل والأصدقاء ومحاولة تهدئتها والتخفيف عنها.



أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، شارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركاته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.



الوداع الاخير لـ أحمد سامي العدل

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