عبدالشافي بديلًا لـ«سكر» على مقاعد بدلاء الزمالك في مواجهة أرتا سولار

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تعديلا على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وضم المدير الفني محمد عبد الشافي، ليتواجد على مقاعد البدلاء بدلا من حاتم سكر الذي تم استبعاده من القائمة بعد إعلان التشكيل.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.