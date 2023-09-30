ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خالد البلشي يعلن إخلاء سبيل الصحفية دينا سمير

البلشي
البلشي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، منذ قليل، منشورًا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك"، يفيد إخلاء سبيل الزميلة دينا سمير. 

وجاء نص المنشور كالآتي: «إخلاء سبيل الصحفية دنيا سمـير ضمن قائمة اخلاءات السبيل اليوم . شكرًا للمحامين، وشكرًا لكل من بذل جهدًا، وعقبال باقي الصحفيين المحبوسين». 

وأضاف: «دينا ضمن قائمة الصحفيين المحبوسين التي قدمتها النقابة للنائب العام ولجنة العفو وما زلنا نطالب بأن يشملهم قرارات إخلاء السبيل ضمن مطالب واسعة للنقابة».

واختتم البلشي: "في انتظار خطوة أكبر تشمل كل الزميلات  والزملاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي".

ads
الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين اخلاء سبيل الصحفية دينا سمير
ads