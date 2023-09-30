الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في تمام الخامسة عصرا، واعتمد تين هاج على ماركوس راشفورد لقيادة الهجوم إلى جانب راسموس هويلوند.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام كريستال بالاس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: رافائيل فاران - باليستيري - فيكتور ليندولف - ديوجو دالوت.

خط الوسط: سفيان أمرابط- كاسيميرو - برونو فرنانديز - ماسون ماونت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فيما يأتي كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

