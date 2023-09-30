هالة السعيد: لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 هو المشروع الأكبر على مستوى العالم، مضيفة: أطلقنا "حياة كريمة" في أفريقيا حتى نستطيع أن نكون مثال يحتذى بيه في الدول الأفريقية.

وتابعت "السعيد": "لأول مرة يوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حماية لعمالنا، وهذا يحقق توازن كبير للحفاظ على العمالة والمؤسسات، وأشكر اتحادات القطاع الخاص واتحاد العمال، مضيفة: رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية وميكنة الرؤية فيها متابعة دقيقة للاستثمارات وأطلقنا منظومتى أداء وبيان للحصول على بيانات الناتج المحلى بشكل دقيق".

ويعقد مؤتمر «حكاية وطن» اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة؛ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ومن المقرر أن تنعقد فعاليات "حكاية وطن"على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية؛ بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=DciABqPOI4tEz9gd