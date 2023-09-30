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السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"مطر": كلمات السيسي بـ"حكاية وطن" تخاطب عقول وقلوب المصريين

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اشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية بمرتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقال ان هذا المؤتمر فرصة لعرض الانجازات التى تحققت على مدار ١٠سنوات من حكم الرئيس السيسي وشعر بها غالبية المصريين وان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وصلت لعقول وقلوب المصريين 
وذكر اننا نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى هناك ارادة شعبية لاستمرار سيادتك واننا بك وبقيادتك لمصر سوف نصنع التغير للافضل وان المصريين عبروا عن رغبتهم خلال الايام الماضية فى مكاتب الشهر العقارى بتحرير توكيلات لدعم ترشيح سيادتك وايضا نواب الشعب بتحرير نماذج التزكية لسيادتكم .
 

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