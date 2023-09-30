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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس وكود التنسيق.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بالكليات الأزهرية

نتيجة تقليل الإغتراب
نتيجة تقليل الإغتراب
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أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور أسامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة لطلاب ثانوية أزهرية 2023، الذين سبق لهم التسجيل في هذه المرحلة.

وكان قد تقرر فتح باب تقليل الاغتراب الاثنين الموافق 25 سبتمبر ولمدة 48 ساعة بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة.

وأضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى.

وأضاف الشربيني، أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

 ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط https://www.azu.edu.eg/AzMigration2023/search?fbclid=IwAR36UkrslAG_MTDgTUQUUz389KOWu1fAmlEoB11OSU9-dfBkmjmjIO0hXfE

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