موعد تشيع جنازة وعزاء أحمد سامي العدل

اعلنت الصفحة الرسمية للعدل جروب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن موعد جنازة المخرج أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، حيث سوف يتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، على ان يقام العزاء يوم الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ وايد فاعة الرزاق.

ونشرت الصفحة صورته معلقين عليها:"“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الإبن العزيز والمخرج "أحمد سامي العدل" منذ قليل داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان.. سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

على أن تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الإثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).