العرض المسرحي قط وفأر يفتتح فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح

تبدأ فعاليات المهرجان الختامى لنوادى المسرح في دورته ال ٣٠، دورة الكاتب الكبير " محمد أبو العلا السلامونى "، الليلة في السابعة مساء بحفل افتتاح المهرجان، يعقبه أولى عروض النوادى المشاركة بالمهرجان بعنوان ( قط وفأر ) عن قصة حديقة الحيوان لإدوارد ألبي، لفرقة نادى مركز الجيزه الثقافي، ومن إعداد وإخراج / محمد عبد الستار.

تدور أحداث العرض بين جيرى وبيتر وهما شابان مختلفان تماما، يلتقون بحديقة الحيوان، محاولا جيرى أن يحكى لبيتر قصه حديقة الحيوان التى سيسمع عنها الجميع في الأخبار، ويدور نقاش طويل بينهم ينتهى بصراع على المقعد الوحيد الموجود بالحديقة، ينتهي بانتحار جيرى بسكين في يد بيتر.

تبدأ فعاليات المهرجان الساعة السادسة والنصف مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

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