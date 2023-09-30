أزمة إنسانية متنامية.. أمريكا تعرب عن مخاوفها من تزايد الصراع في السودان.. البرهان وحميدتي يتجاهلان دعوات توفير ممر آمن لقوافل المساعدات

تخشى وزارة الدفاع الأمريكية بشكل متزايد أن يؤدي الصراع المستمر منذ خمسة أشهر بين العنصرين المتنافسين في السودان إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المروعة بالفعل.



وقال مسئول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين المسافرين مع وزير الدفاع لويد أوستن عبر أفريقيا هذا الأسبوع: "إن مصدر القلق الأكبر هو الأزمة الإنسانية المتنامية".

بدأت الأزمة الإنسانية في السودان قبل فترة طويلة من الجولة الحالية من القتال في البلاد، لكنها تعمقت منذ عبدالفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ومحمد حمدان دقلو، أو حميدتي، الذي يقود الدعم السريع الناشئ.

وبدأت قوات الدعم السريع حربًا أهلية مترامية الأطراف استمرت خمسة أشهر في أبريل.

ونزح ما لا يقل عن 5.4 مليون شخص بسبب تجدد القتال، سواء داخل حدود السودان أو إلى الدول المجاورة، وفقًا للأمم المتحدة. وأفادت الذراع الإنسانية للمنظمة الدولية هذا الأسبوع أن "الأعمال العدائية والقتال في جميع أنحاء السودان والعقبات الأخرى التي تواجهها منظمات الإغاثة جعلت الوصول إلى الأشخاص المحتاجين صعبًا للغاية ولا يمكن التنبؤ به".



وفي الأسابيع الأخيرة، قاوم كل من البرهان وحميدتي دعوات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتوفير ممر آمن لقوافل المساعدات.

وتوقفت حركة الإمدادات الإنسانية إلى دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وتعاني منظمات الإغاثة من نقص الوقود والقيود اللوجستية الأخرى.

وقاومت الولايات المتحدة حتى الآن فرض عقوبات على البرهان أو حميدتي، اللذين انبثقت قوات الدعم السريع التابعة لهما من ميليشيات الجنجويد التي نفذت الإبادة الجماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شقيق حميدتي، نائب قائد الجماعة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن قوات الدعم السريع متورطة في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المسئولين الأمريكيين يخشون من أن استهداف حميدتي شخصيًا قد يستنفد النفوذ الأمريكي لوقف الحرب.

وعلى طاولة المفاوضات. لقد تنحيت القوى العظمى جانبًا إلى حد كبير مع احتدام القتال، ويعتقد كبار مسئولي الدفاع الأمريكيين أن قوات الدعم السريع لم ترحب بعرض مجموعة فاغنر المرتزقة الروسية لتوسيع وجودها هناك.