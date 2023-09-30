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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يوجه الطلاب للاشتراك فى مبادرة "Gen-Z"

رئيس جامعه المنوفيه
رئيس جامعه المنوفيه
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دعا الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أبناءه طلاب جميع كليات الجامعة للمشاركة في مبادرة وبرنامج Gen-Z، أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات في مجالات (ريادة الأعمال - الابتكار - البحث العلمي)، والتى تقام برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، والتى تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة.

هذا وتبلغ قيمة الجوائز 100 مليون جنيه، وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.

ولا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية فقط، ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.

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