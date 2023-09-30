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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ملثمون يقتحمون مصنعا ويسرقون أموالا بعد تقييد الحارس بالقطامية

المسروقات
المسروقات
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة أحد المصانع بالقطامية.


تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من (مالك أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع) بحضور 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكى) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة سرقة أحد المصانع صاروخ كهربائي قسم شرطة القطامية ضبط 4 أشخاص سرقة سيارة مرتكبى الواقعة مديرية أمن القاهرة
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