ملثمون يقتحمون مصنعا ويسرقون أموالا بعد تقييد الحارس بالقطامية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة أحد المصانع بالقطامية.



تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من (مالك أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع) بحضور 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكى) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .