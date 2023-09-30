رئيس الوزراء: الدول لا تبنى بين ليلة وضحاها وحل المشاكل في التنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدول المشابهة لظروف مصر مثل ماليزيا والصين وغيرها حققت تقدمها في عقود من الزمن.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدول لا تبنى بين ليلة وضحاها، مضيفا أن التنمية كانت الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشاكل هذه الدول.

وأوضح أن المشروعات هي سبيل نهوض الدولة، بالإضافة إلى وضع البرامج الوطنية الطموحة، والاستثمار في البنية التحتية.

ويشارك عدد كبير من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلون عن جميع فئات المجتمع، في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز".

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز، اليوم السبت، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر على مدار ٣ أيام؛ حيث ينتهى في 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=3Wv8C94ZDhQrb_cN