محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإحالة تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص بتهمة سرقة متعلقات المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إلى محكمة الجنح.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكنهم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.