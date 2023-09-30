قصور ثقافة البحيرة تحتفل بالمولد النبوي

شهد فرع ثقافة البحيرة، الخميس، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور برئاسة عمرو البسيوني.

وأقام الفرع احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بالنادي الاجتماعي الرياضي بدمنهور، وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقام محمد البسيوني مدير عام ثقافة البحيرة، ووليد البديوي رئيس مجلس إدارة النادي بتسليم الدروع وشهادات التقدير للمشاركين فى اللقاء المفتوح من حفظة القرآن الكريم والقائمين على الحفل، وفي الختام قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم عرضا فنيا، تضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات الدينية، منها "طلع البدر علينا، ياحبيبى يا رسول الله، مدد مدد يارسول الله"، وذلك بحضور د. محمد أبو حطب وكيل وزارة أوقاف البحيرة، والعديد من القيادات التنفيذية.

كما أقام قصر ثقافة وادي النطرون احتفالية بنادي وادي النطرون الاجتماعي الرياضي، قدمت به فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عرضا فنيا في حب رسول الله بقيادة المايسترو هيثم بسيوني، تضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات الدينية منها "حبيبي يا رسول الله، خير الخلق، قمر سيدنا النبي قمر"، وذلك بحضور السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، وجمهور غفير من أهالي المدينة.

واستمرارا للفعاليات المكثفة التي يقدمها الفرع، بقصر ثقافة أبو المطامير بعد افتتاحه، وضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد مسرح محمود الجندي بالقصر عرضا لفرقة فنون متحدي الإعاقة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية عدة فقرات فنية متنوعة منها "الحجالة، الصعايدة، التنورة"، بقيادة المدرب مصطفى جابر.

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